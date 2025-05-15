ВС РФ освободили Торское и Новоалександровку в ДНР

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Российские войска освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России.
«В результате активных действий подразделений группировки войск „Запад“ освобожден населенный пункт Торское Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении военного ведомства telegram-канале Минобороны. Также отмечается, что группировками войск «Центр» освобождена Новоалександровка.
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