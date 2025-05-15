Эрдоган намерен призвать Зеленского к немедленному прекращению огня

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Эрдоган намерен призвать Зеленского к скорейшему прекращению огня на Украине
Эрдоган намерен призвать Зеленского к скорейшему прекращению огня на Украине Фото:
новость из сюжета
В Стамбуле проходят российско-украинские переговоры

Администрация президента Турции сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган намерен во время переговоров с Владимиром Зеленским призвать к незамедлительному заключению соглашения о прекращении огня. Он также намерен рассмотреть все стороны последних событий, связанных с конфликтом между Россией и Украиной. Об этом рассказал директор по коммуникациям Администрации Президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун в соцсети в соцсетях.

«В ходе двусторонних и межделегационных встреч, которые состоятся в ходе визита, наш президент подчеркнет подход нашей страны к прекращению огня и началу мирных переговоров без промедления», — написал Алтун в соцсети X.

Ранее официальные российские СМИ сообщили о приезде в Стамбул делегации из Москвы с целью проведения переговоров, посвященных урегулированию ситуации вокруг Украины. В то же время ожидается, что официальные переговоры между представителями России и Украины, вероятно, начнутся лишь после окончания встречи между Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом. За развитием событий на переговорах можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.

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Администрация президента Турции сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган намерен во время переговоров с Владимиром Зеленским призвать к незамедлительному заключению соглашения о прекращении огня. Он также намерен рассмотреть все стороны последних событий, связанных с конфликтом между Россией и Украиной. Об этом рассказал директор по коммуникациям Администрации Президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун в соцсети в соцсетях. «В ходе двусторонних и межделегационных встреч, которые состоятся в ходе визита, наш президент подчеркнет подход нашей страны к прекращению огня и началу мирных переговоров без промедления », — написал Алтун в соцсети X. Ранее официальные российские СМИ сообщили о приезде в Стамбул делегации из Москвы с целью проведения переговоров, посвященных урегулированию ситуации вокруг Украины. В то же время ожидается, что официальные переговоры между представителями России и Украины, вероятно, начнутся лишь после окончания встречи между Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом. За развитием событий на переговорах можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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