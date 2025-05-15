Эрдоган намерен призвать Зеленского к немедленному прекращению огня

Администрация президента Турции сообщила, что Реджеп Тайип Эрдоган намерен во время переговоров с Владимиром Зеленским призвать к незамедлительному заключению соглашения о прекращении огня. Он также намерен рассмотреть все стороны последних событий, связанных с конфликтом между Россией и Украиной. Об этом рассказал директор по коммуникациям Администрации Президента Турецкой Республики Фахреттин Алтун в соцсети в соцсетях.
«В ходе двусторонних и межделегационных встреч, которые состоятся в ходе визита, наш президент подчеркнет подход нашей страны к прекращению огня и началу мирных переговоров без промедления», — написал Алтун в соцсети X.
Ранее официальные российские СМИ сообщили о приезде в Стамбул делегации из Москвы с целью проведения переговоров, посвященных урегулированию ситуации вокруг Украины. В то же время ожидается, что официальные переговоры между представителями России и Украины, вероятно, начнутся лишь после окончания встречи между Владимиром Зеленским и Реджепом Тайипом Эрдоганом. За развитием событий на переговорах можно следить в онлайн-трансляции URA.RU.
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