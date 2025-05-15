Минобороны опубликовало кадры освобождения Торского

МО РФ: российские военнослужащие освободили село Торское в ДНР
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ВС РФ установили российские флаги в знак освобождения Торского
ВС РФ установили российские флаги в знак освобождения Торского Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Минобороны РФ опубликовало видео из населенного пункта Торское, расположенного в ДНР. Согласно заявлению ведомства, данный населенный пункт был взят под контроль в ходе ожесточенных боев силами военнослужащих группировки войск «Запад». Минобороны поделилось кадрами освобождения с URA.RU.

«Военнослужащие штурмовых подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск „Запад“ в ходе активных наступательных действий уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков. Для этого они использовали БПЛА», — рассказали в ведомстве.

Впоследствии штурмовые подразделения проникли на позиции противника, провели зачистку жилых и хозяйственных построек от оставшихся военнослужащих гарнизона ВСУ и обеспечили освобождение Торского. В знак этого российские военнослужащие водрузили флаги РФ в населенном пункте.

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Минобороны РФ опубликовало видео из населенного пункта Торское, расположенного в ДНР. Согласно заявлению ведомства, данный населенный пункт был взят под контроль в ходе ожесточенных боев силами военнослужащих группировки войск «Запад». Минобороны поделилось кадрами освобождения с URA.RU. «Военнослужащие штурмовых подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск „Запад“ в ходе активных наступательных действий уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков. Для этого они использовали БПЛА», — рассказали в ведомстве. Впоследствии штурмовые подразделения проникли на позиции противника, провели зачистку жилых и хозяйственных построек от оставшихся военнослужащих гарнизона ВСУ и обеспечили освобождение Торского. В знак этого российские военнослужащие водрузили флаги РФ в населенном пункте.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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