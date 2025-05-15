Минобороны опубликовало кадры освобождения Торского

Минобороны РФ опубликовало видео из населенного пункта Торское, расположенного в ДНР. Согласно заявлению ведомства, данный населенный пункт был взят под контроль в ходе ожесточенных боев силами военнослужащих группировки войск «Запад». Минобороны поделилось кадрами освобождения с URA.RU.
«Военнослужащие штурмовых подразделений 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии группировки войск „Запад“ в ходе активных наступательных действий уничтожили боевую технику, огневые точки и командно-наблюдательные пункты украинских боевиков. Для этого они использовали БПЛА», — рассказали в ведомстве.
Впоследствии штурмовые подразделения проникли на позиции противника, провели зачистку жилых и хозяйственных построек от оставшихся военнослужащих гарнизона ВСУ и обеспечили освобождение Торского. В знак этого российские военнослужащие водрузили флаги РФ в населенном пункте.
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