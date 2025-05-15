Врач купил лотерейный билет, чтобы отвлечься от дежурства, и выиграл десятки миллионов рублей

Врач-хирург из Чувашии выиграл суперприз в лотерею «Рапидо Про». Сумма выигрыша составила более 29,5 миллиона рублей. Информацию подтвердили в компании «Столото».
«Купив лотерейный билет, чтобы отвлечься после ночного дежурства, врач стал мультимиллионером: в 324127-м тираже „Рапидо Про“ мужчина выиграл суперприз — 29 515 636 рублей», — рассказали в компании РИА Новости. Победителем стал врач-хирург Андрей. Счастливый билет был куплен после ночного дежурства через мобильную версию сайта. Сам врач признался, что выбирал числовую комбинацию случайным образом и не запомнил ее, поскольку был очень уставшим.
Уведомление о выигрыше пришло Андрею по СМС. Врач сначала не поверил в удачу, а его супруга решила, что речь идет о 29 тысячах рублей. Только спустя время семья осознала масштаб выигрыша. Андрей рассказал, что собирается потратить полученные средства на покупку квартир для своих детей и обеспечение их будущего.
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