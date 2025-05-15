Белоусов обратился к военным после значимого продвижения в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов поздравил военнослужащих 67-й мотострелковой дивизии с освобождением населенного пункта Торское в Донецкой Народной Республики. Глава ведомства отметил их упорство и стойкость при выполнении боевых задач на Краснолиманском направлении.
«Проявляя стойкость и упорство, мастерство и выучку, военнослужащие соединения продолжают беречь славные традиции героев и бойцов прошлых лет и достигать высоких результатов при выполнении боевых задач», — заявил Белоусов. Его слова опубликованы в telegram-канале ведомства. Он подчеркнул, что сегодня танковые и мотострелковые полки дивизии уверенно продвигаются вперед, а более 9 900 военнослужащих уже награждены за мужество и отвагу.
В ведомстве уточнили, что освобождение Торского стало важным этапом продвижения российских подразделений в ДНР. Белоусов выразил благодарность личному составу за верность присяге и Отечеству и уверенность, что военнослужащие продолжат выполнять свой долг, приближая победу.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что российские войска освободили населенные пункты Торское и Новоалександровка в Донецкой Народной Республике. В операции принимали участие подразделения группировки «Запад» и «Центр», передает RT. В ведомстве уточнили, что освобождение Новоалександровки имеет стратегическое значение, открывая путь для дальнейшего продвижения к Днепропетровской области и усиливая давление на украинские силы в районе Новопавловки.
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