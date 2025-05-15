В чувашской гимназии отравились 40 детей

Число школьников гимназии в городе Шумерля (Чувашии), обратившихся к врачам с симптомами острой кишечной инфекции, увеличилось до 40 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения Чувашской Республики. По данным ведомства, среди заболевших большинство составляют учащиеся, однако есть и один взрослый с аналогичными симптомами.
«По состоянию на 9:00 15 мая 2025 года зафиксировано обращение за медицинской помощью 41 человека с признаками острой кишечной инфекции», — сообщили в telegram-канале Минздрава Чувашии. В настоящее время 33 пострадавших, включая одного взрослого, проходят амбулаторное лечение. Еще восемь детей госпитализированы в Республиканскую детскую клиническую больницу. Ранее сообщалось о 32 случаях заболевания, тогда трое детей были доставлены в больницу.
Следственное управление СК РФ по Чувашии возбудило уголовное дело по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание». Следователи и криминалисты провели осмотр пищеблока гимназии, взяли пробы продуктов питания и назначили необходимые экспертизы. В целях предотвращения дальнейшего распространения инфекции ученики переведены на дистанционное обучение, а в здании образовательного учреждения проводится дезинфекция.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.