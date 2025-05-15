Трамп анонсировал появление мощнейшей модели истребителя

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F-47 отличается повышенной маневренностью, скрытностью и интеграцией с БПЛА (архивное фото)
F-47 отличается повышенной маневренностью, скрытностью и интеграцией с БПЛА (архивное фото) Фото:

Президент США Дональд Трамп, на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе, представил новый истребитель шестого поколения F-47. Машина будет выполнять боевые задачи в сопровождении «сотен беспилотников».

«У F-47 колоссальные возможности, его будут сопровождать сотни дронов. Это прекрасное оружие», — заявил Трамп на встрече, его слова передает ТАСС. Истребитель F-47 разрабатывается в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD) и призван заменить устаревающие модели, такие как F-22. По словам Дональда Трампа, проект находится в стадии испытаний уже пять лет, а его возможности «существенно превосходят» все существующие аналоги. F-47 отличается повышенной маневренностью, скрытностью и интеграцией с беспилотными летательными аппаратами.

Президент США поручил рассказать о перспективах F-47 главе корпорации Boeing Келли Ортбергу. Boeing реализует контракт на разработку нового истребителя и, по словам Ортберга, уже в ближайшее время планирует начать серийное производство. Компания активно работает над созданием интегрированной платформы, объединяющей пилотируемые и беспилотные компоненты.

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Президент США Дональд Трамп, на встрече с представителями деловых кругов США и Катара в Дохе, представил новый истребитель шестого поколения F-47. Машина будет выполнять боевые задачи в сопровождении «сотен беспилотников». «У F-47 колоссальные возможности, его будут сопровождать сотни дронов. Это прекрасное оружие», — заявил Трамп на встрече, его слова передает ТАСС. Истребитель F-47 разрабатывается в рамках программы Next-Generation Air Dominance (NGAD) и призван заменить устаревающие модели, такие как F-22. По словам Дональда Трампа, проект находится в стадии испытаний уже пять лет, а его возможности «существенно превосходят» все существующие аналоги. F-47 отличается повышенной маневренностью, скрытностью и интеграцией с беспилотными летательными аппаратами. Президент США поручил рассказать о перспективах F-47 главе корпорации Boeing Келли Ортбергу. Boeing реализует контракт на разработку нового истребителя и, по словам Ортберга, уже в ближайшее время планирует начать серийное производство. Компания активно работает над созданием интегрированной платформы, объединяющей пилотируемые и беспилотные компоненты.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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