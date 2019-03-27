Порошенко озвучил условие переговоров с Путиным

Петр Порошенко согласен на переговоры с Владимиром Путиным только при условии международной поддержки Фото: пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко допускает вероятность двухсторонних переговоров с российским лидером Владимиром Путиным. Но для этого украинскую позицию должны поддержать другие страны.

«Могут ли быть двусторонние форматы переговоров? Конечно, мы суверенное независимое государство. Но будет ли позиция Украины слабее, если мы поедем без поддержки наших партнёров мировых? Очевидно, слабее», — приводит RT слова Порошенко.

Глава государства добавил, что на этой встрече президенты могут обсудить освобождение украинских моряков, которые арестованы за нарушение границы России, и о возврате кораблей. Ранее, как сообщало «URA.RU», Владимир Путин на встрече с представителями общественности Крыма и Севастополя заявил, что Россия начнет выстраивать отношения с Украиной на уровне высшего руководства, когда в Киеве «восторжествует здравый смысл».