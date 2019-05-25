Финляндия откроет новые визовые центры на Урале

Получить визу на въезд в Финляндию смогут жители 16 российских регионов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Визовые центры откроет Финляндия в 16 российских городах в июне этого года, заявил советник финского посольства в России по вопросам прессы Танели Добровольски. В числе перечисленных регионов — Югра и Тюменская область.

По словам дипломата, первые визовые центры страна намерена открыть уже в конце мая. «Визовые центры начнут свою работу в этом году по следующему графику: с 30 мая — Владимир, Тула, Иваново, Калуга. С 6 июня — Волгоград, Белгород, Саранск, Рязань, Томск, Курск. С 13 июня — Тюмень, Сургут, Сочи, Липецк, Ижевск, Ульяновск», — приводит РИА «Новости» слова Добровольски.

Документы будут приниматься как от турагентств, так и от граждан. Заявления, поданные в регионах, будет рассматривать посольство Финляндии в Москве. Пункты подачи заявлений и выдачи паспортов расположены в Объединенном визовом центре оператора VFS Global.

Таким образом, Хельсинки расширил список российских городов, в которых можно оформить визу в Финляндию. Ранее получить визу можно было в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Самаре, Екатеринбурге, Перми, Омске, Ростове-на-Дону, Краснодаре, Нижнем Новгороде, Владивостоке, Красноярске, Уфе, Мурманске, Петрозаводске, Иркутске и Калининграде.