65,8% россиян одобряют деятельность Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В Кремле надеются, что статистические агентства проанализируют динамику рейтингов президента РФ Владимира Путина. Это позволит понять, как коррелируют данные о падении доверия к главе государства с информацией о росте его электорального рейтинга, сказал журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Много разных рейтингов у Владимира Путина: с одной стороны — рейтинг доверия, а с другой стороны — мы видим электоральный рейтинг Путина, который сейчас перешел в тенденцию роста, — сказал Песков. — Это сложный анализ, поэтому мы надеемся, что со временем он появится».

Ранее ВЦИОМ опубликовал итоги опроса, которые показали, что уровень доверия населения к президенту Владимиру Путину снизился до 31,7%. Но в то же время почти две трети респондентов (65,8%) заявили, что в целом одобряют деятельность главы государства. Генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров отмечал, что количество россиян, одобряющих решения Путина, выросло по сравнению с январем.