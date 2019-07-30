В Подмосковье женщина заперла сына в камере хранения магазина

Женщина оставила ребенка в шкафчике и пошла за покупками Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сергиевом Посаде (Московская область) посетительница супермаркета оставила двухлетнего сына в камере хранения. Пытающегося выбраться ребенка заметили сотрудники магазина.

Работники супермаркета, услышав детский плач, вскрыли шкафчик и достали мальчика. «Когда ребенка вытащили из закрытого на ключ ящика, он был в истерике», — рассказал очевидец сайту «Подмосковье сегодня». По словам мужчины, мать мальчика, которая все это время была в торговом зале, начала убеждать работников супермаркета, что ее сын сам залез в камеру хранения.

Заподозрив неладное, очевидцы попытались заснять женщину, но та резко схватила ребенка и убежала из магазина. Один из посетителей передал информацию о случившемся в местный отдел по делам несовершеннолетних. В настоящий момент проводится проверка.