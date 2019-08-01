Власти планируют направить 5 млрд рублей на конкуренцию с «ножками Буша»

В Минсельхозе заявили о необходимости потратить пять млрд рублей из федерального бюджета на создание новой породы кур. Так ведомство хочет получить независимость от импортного племенного материала.
«Минсельхоз предложил дополнить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017—2025 годы подпрограммой по созданию «отечественного конкурентоспособного кросса (высокопродуктивные виды — бройлеры — ред.) мясных кур в целях получения бройлеров», — передает РБК со ссылкой на проект постановления правительства. По прогнозам Минсельхоза, собственный вид бройлера снизит зависимость России от импортных цыплят и инкубационных яиц.
В 1990 году главы СССР и США Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший подписали соглашение о поставке в СССР замороженных куриных окорочков. Позже их стали называть «ножками Буша». В мае 2019 года премьер- министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что «нам уже не нужны никакие „ножки Буша“», напоминает «Национальная служба новостей».