Власти планируют направить 5 млрд рублей на конкуренцию с «ножками Буша»

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Птицефабрика. Магнитогорск, птицефабрика, курицы, клетки, птицеводство
Новый вид кур должен обеспечить независимость РФ в отраслиФото: Илья Московец © URA.RU

В Минсельхозе заявили о необходимости потратить пять млрд рублей из федерального бюджета на создание новой породы кур. Так ведомство хочет получить независимость от импортного племенного материала.

«Минсельхоз предложил дополнить федеральную научно-техническую программу развития сельского хозяйства на 2017—2025 годы подпрограммой по созданию «отечественного конкурентоспособного кросса (высокопродуктивные виды — бройлеры — ред.) мясных кур в целях получения бройлеров», — передает РБК со ссылкой на проект постановления правительства. По прогнозам Минсельхоза, собственный вид бройлера снизит зависимость России от импортных цыплят и инкубационных яиц.

В 1990 году главы СССР и США Михаил Горбачев и Джордж Буш-старший подписали соглашение о поставке в СССР замороженных куриных окорочков. Позже их стали называть «ножками Буша». В мае 2019 года премьер- министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что «нам уже не нужны никакие „ножки Буша“», напоминает «Национальная служба новостей».

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