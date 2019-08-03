03 августа 2019

У Петросяна «почернело» лицо. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Евгений Петросян примерил черную косметическую маску для лицаФото: страница Евгения Петросяна в Instagram

Юморист Евгений Петросян предстал перед своими поклонниками в черной косметической маске на лице. Фотографию, на которой он изображен в необычном образе, артист опубликовал на своей странице в Instagram.

На снимке Петросян позирует на домашнем диване, на его лицо нанесена черная тканевая маска. Поверх нее юморист надел очки. Фотографию Петросян сопроводил отрывком из стихотворения Сергея Есенина «Черный человек». «Черный человек / Спать не дает мне всю ночь», — подписал фото комик.

Некоторые поклонники были удивлены увидеть Петросяна в таком образе. Некоторые из них предположили, что желание «омолодиться» вызвано переменами в личной жизни артиста, пишут argumenti.ru. Другие же оценили его чувство юмора. «Если бы фильм „Маска“ снимали в России», — пошутил kermit_russia. «Фантомас вернулся», — высказалась ivanovaonix.

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