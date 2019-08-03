Юморист Евгений Петросян предстал перед своими поклонниками в черной косметической маске на лице. Фотографию, на которой он изображен в необычном образе, артист опубликовал на своей странице в Instagram.
На снимке Петросян позирует на домашнем диване, на его лицо нанесена черная тканевая маска. Поверх нее юморист надел очки. Фотографию Петросян сопроводил отрывком из стихотворения Сергея Есенина «Черный человек». «Черный человек / Спать не дает мне всю ночь», — подписал фото комик.
Некоторые поклонники были удивлены увидеть Петросяна в таком образе. Некоторые из них предположили, что желание «омолодиться» вызвано переменами в личной жизни артиста, пишут argumenti.ru. Другие же оценили его чувство юмора. «Если бы фильм „Маска“ снимали в России», — пошутил kermit_russia. «Фантомас вернулся», — высказалась ivanovaonix.