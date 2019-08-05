04 августа 2019

На Украине сибирские пожары назвали местью «московским дикарям»

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Курган, пожарная машина, пожар, пожарные, режим чс
Из-за сибирских пожаров чрезвычайная ситуация объявлена в пяти регионах РоссииФото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший депутат Верховной рады от националистической партии «Свобода» Ирина Фарион заявила, что сибирские пожары являются местью россиянам. Об этом она написала в Facebook под одной из публикаций, посвященных теме тушения горящих лесов.

«Ад на земле? Нет. Это месть дикарям московским», — высказалась Фарион. По ее мнению, не нужно переживать из-за нанесенного природе ущерба, так как она является «заложницей извечного врага украинцев», уточняет «Национальная служба новостей».

Ирина Фарион не в первый раз выступает с антироссийскими заявлениями, напоминает телеканал 360. Ранее она называла русскоязычных граждан Украины «умственно отсталыми предателями и самой большой проблемой страны». По ее мнению, все носители русского языка являются «рабами» или «оккупантами».

Общая площадь лесных пожаров в Сибири составляет три миллиона гектаров. Режим чрезвычайной ситуации действует в Иркутской области, Красноярском крае, Якутии и в одном районе Бурятии. Ущерб от бедствия оценивается в 2,4 миллиарда рублей.

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© Служба новостей «URA.RU»
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