Дмитрий Песков ответил на вопросы о митингах в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Каждый день мы отбираем для вас только самые интересные новости. Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы быть в курсе всех событий. У нас также есть telegram-канал @uranews , где мы оперативно публикуем самое важное.

Сегодня 13 августа, вторник. И вот главные новости дня:

Сегодня Дмитрий Песков впервые вышел на связь с журналистами после отпуска. Пресс-секретарь президента РФ 40 минут отвечал на вопросы о протестах в Москве. О позиции Кремля и оценке действий силовиков — в нашем материале.

Из пенсионного фонда России украли 11 миллиардов рублей. Мошенники два года похищали накопления россиян с помощью фиктивных документов. Эксперты рассказали, где не стоит хранить сбережения.

В статье нового закона МВД нашли ущемление прав полицейских-мужчин. Сотрудникам запретили по своему усмотрению уходить в отпуска по уходу за ребенком. На возмущения силовиков уже отреагировали.

Клиентов банков предупредили о новом способе кражи денег со счетов. Теперь аферистам не нужно выманивать личные данные, чтобы украсть сбережения. Защититься от обмана нельзя, уверены хакеры.

В Екатеринбурге задержали виновника смертельного ДТП в центре города. В крови подозреваемого не нашли следов алкоголя и наркотиков. Отец погибшего в аварии молодого человека не поверил в результаты экспертизы и жестко высказался о ситуации.

Журналисты из команды Сергея Доренко со скандалом покинули радио «Говорит Москва». Всё из-за конфликта с новым руководителем Романом Бабаяном. С собой экс-сотрудники забрали знаменитый telegram-канал «Расстрига».