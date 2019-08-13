Главред «Говорит Москва» Сергей Доренко скончался 9 мая этого года Фото: Антон Белицкий © URA.RU

новость из сюжета Медиавойны и перестановки в СМИ

Часть журналистов покинула радио «Говорит Москва» и заявила о начале работы над telegram-каналами «Подъем!» и «Расстрига». Решение, по их словам, было принято из-за разногласий с новым руководителем, Романом Бабаяном.

Среди тех, кто решился на увольнение — заместители редактора, редакторы новостей и ведущие эфира — люди, которые «не видят для себя возможности дальше работать на «Говорит Москва». «Главред ГМ Роман Бабаян — человек, далекий от новостной специфики радиостанции, от тех принципов работы, которыми руководствовались сотрудники многие годы», — говорится в сообщении.

По словам администратора канала «Подъем!» Марата Березова, именно он зарегистрировал в свое время канал «Говорит Москва» и поэтому когда увольнялся из редакции в апреле этого года, его не оставляла мысль, как можно использовать данный ресурс. Как оказалось, у Юлии Доренко были похожие мысли о канале «Расстрига».

«Теперь у нас есть два канала — „Расстрига“ и „Подъем!“, — рассказал Березов корреспонденту „URA.RU“. — „Расстига“ будет аналитическим журналом, там будут публиковаться интервью, колонки и материалы с аналитическим уклоном. „Подъем!“ будет сугубо новостной площадкой».

Между тем, руководство «Говорит Москва» возмущено случившимся. По словам Романа Бабаяна, люди, покинувшие редакцию, поступили «подло», попросту «украв» принадлежащее радиостанции, и сейчас пытаются прикрываться именем Сергея Доренко. «Канал, у которого десятки тысяч подписчиков — результат труда всех сотрудников, — пояснил главред в разговоре с „URA.RU“. — А они его просто взяли и украли!»

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко умер 9 мая от разрыва аорты, когда ехал на своем мотоцикле, напоминает портал «Дни.ру». Часть праха журналиста захоронили на Троекуровском кладбище, часть — развеяли над Черным морем в Крыму.