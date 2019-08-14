13 августа 2019

МВД хочет изменить процедуру проверки ОСАГО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Резня на проспекте Ленина. Сургут, полиция, гибдд, дпс
Водителям разрешат предъявлять ОСАГО на смартфонеФото: Александр Кулаковский © URA.RU

МВД России хочет упростить порядок проверки полисов ОСАГО. Ведомство предложило разрешить водителям предъявлять этот документ в электронном виде — на смартфоне или любом другом электронном устройстве.

«В соответствие с предлагаемыми поправками водитель, оформивший договор ОСАГО в электронном виде, получит возможность предъявлять [полис] сотруднику ГИБДД для проверки <…> в виде электронного документа на каком-либо электронном устройстве», — сообщает RNS со ссылкой на представителя МВД России Ирину Волк.

Сотрудники ГИБДД, в свою очередь, будут иметь возможность проверить ОСАГО через автоматизированную систему обязательного страхования. Сейчас обладатели электронного полиса обязаны иметь при себе бумажную копию документа. Предложение ведомства отменить эту норму проходит процедуру общественного обсуждения на портале нормативных актов.

Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus
Загрузка...