Голикова рассказала, как будут повышать зарплаты врачам

Структуру зарплаты медиков среднего звена, а затем и всех бюджетников могут зафиксировать на федеральном уровне, заявила по итогам совещания с президентом РФ Владимиром Путиным вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова.
Она отметила, что к концу сентября планируется проработать два возможных подхода к решению проблемы низких зарплат у врачей. «[В первом варианте] мы жестко фиксируем структуру заработной платы (оклад, компенсационные, стимулирующие выплаты и внутри этого дифференциацию), чтобы это не было отдано на откуп руководителям медучреждений, и они, экономя фонд оплаты труда, перераспределяли его не в пользу тех, кто реально работает», — приводит РИА «Новости» слова Голиковой.
Второй вариант, по ее словам, состоит в введении доплат, как это было во время реализации нацпроекта «Здоровье».
До 1 октября, когда бюджет РФ должен поступить на рассмотрение в Госдуму, правительство представит принципы модернизации системы первичного здравоохранения. Регионы должны будут разработать свои программы к концу года, а к 1 июля 2020 года реализацию программ власти планируют запустить вместе «с финансовым сопровождением».
Ранее Путин сказал, что первичное звено здравоохранения в России находится на низком уровне, а жалобы граждан в этой сфере являются обоснованными, напоминает агентство Nation News. Президент напомнил, что на нацпроект «Здравоохранение» выделено 1,3 трлн рублей, из которых 237,5 млрд пойдут на первичное звено, передает телеканал 360.