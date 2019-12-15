В РПЦ предсказали политическое будущее Егора Жукова

Егору Жукову следует получить образование и лишь потом думать о политике, полагают в Церкви Фото: страница Е. Жукова в Instagram

Осужденному на три года условно фигуранту дела о массовых беспорядках в Москве студенту Высшей школы экономики (ВШЭ) Егору Жукову пока не следует думать о начале политической деятельности. Такое мнение высказал глава синодального Отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Иларион.

«Если говорить о политической деятельности, то думаю, что она должна быть связана с определенным возрастом и образованием», — сказал священнослужитель в эфире программы «Церковь и мир», выходящей в эфире федерального телеканала «Россия 24». По мнению Илариона, только получив образование, Жуков сможет претендовать на то, чтобы начать заниматься политикой.

Кроме того, священнослужитель отметил, что приветствует вынесенный студенту приговор, поскольку «условный срок гораздо лучше, чем реальный». Иларион также добавил, что не ознакомлен с речью Жукова, которую он произнес перед вынесением приговора.

Московский городской суд 6 декабря признал Жукова виновным в призывах к экстремизму через интернет и приговорил его к трем годам условно. Экспертиза нашла призывы к насильственным действиям в роликах, опубликованных на YouTube. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял о том, что в Кремле заметили «определенный общественный резонанс», который вызвал суд над Жуковым. Однако он отметил, что власти «не склонны преувеличивать степень ажиотажа». Уже после вынесения приговора Жуков стал корреспондентом «Новой газеты», также ему предложила работу радиостанция «Эхо Москвы». В июле студент ВШЭ активно участвовал в несанкционированных митингах в поддержку кандидатов, не зарегистрированных на выборы в Мосгордуму.