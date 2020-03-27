В Югре завершили проверку пассажира из Москвы, утверждавшего, что у него коронавирус

У пассажира авиарейса Москва — Сургут, устроившего переполох на борту самолета из-за заявлений о коронавирусе, не выявлено признаков этого заболевания. Об этом URA.RU сообщили в Роспотребнадзоре ХМАО.
«Этим инцидентом занимается полиция. По нашей части там ничего нет. Тепловизором были обследованы все находящиеся на борту, у шести человек была повышена температура. Ими занимаются медики. Все остальные переписаны, проанкетированы и отправлены по домам», — прокомментировали в ведомстве.
В пресс-службе управления на транспорте МВД России по УрФО корреспонденту URA.RU сообщили, что провели медосвидетельствование пассажира и признаков алкогольного или наркотического опьянения не выявлено. «В ходе проверки установлено, что хулиганских действий в полете он тоже не совершал», — добавили в пресс-службе силового ведомства.
Источник URA.RU, знакомый с ситуацией, считает, что произошедший инцидент случился из-за панических настроений вокруг коронавируса. «Мужчина недавно вернулся из Таиланда и попросил пересадить его подальше от других пассажиров, он не утверждал, что болен коронавирусом. Но в итоге начался большой переполох. А по факту предъявить ему каких-то претензий не за что», — прокомментировал инсайдер.
Ранее URA.RU сообщало, что авиарейс из Москвы в сургутском аэропорту встречали представители Роспотребнадзора, поскольку появилась информация о том, что один из пассажиров на борту самолета заявил, что болен коронавирусом.
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