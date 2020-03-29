Вирусолог объяснил, что значит первая смерть ребенка от коронавируса

Первый зарегистрированный случай смерти младенца от коронавируса не означает, что вирус мутировал. По мнению вирусолога, доктора медицинских наук Анатолия Альштейна, единичный случай не может быть почвой для далеко идущих выводов.
Ранее считалось, что коронавирус опасен лишь для пожилых, а дети переносят болезнь в легкой форме. Однако 29 марта власти Чикаго сообщили о смерти зараженного младенца.
«Коронавирус заражает и старых, и малых. Молодые, как правило, болеют слабо и не умирают. Но исключения возможны. Если у вас сто детей, у вас один мог умереть, а 99 — нет. А если вы возьмете сто стариков, то там 20 умрет», — обозначил Альштейн тенденцию.
В России зарегистрировано 1534 случая заражения, восемь человек скончались, еще 64 — излечились. Всего в мире более 685 тысяч больных коронавирусом, умерли почти 32 тысячи человек, 145 тысяч выздоровели.
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