06 июня 2020

Художник Никас Сафронов призвал россиян читать Пушкина в масках. ВИДЕО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выставка Никаса Сафронова. Тюмень, сафронов никас
Так Сафронов хочет соединить искусство и пандемию Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Художник Никас Сафронов запустил флешмоб #артзащита, приуроченный ко дню рождения поэта Александра Пушкина. В своем профиле Instagram Никас выложил видео, на котором читает стихотворение «Зимний вечер» в маске поэта.

«Мне хочется соединить в едином конгломерате искусство в любом его проявлении, поэта и… пандемию», — говорится в комментарии к видео.

Сафронов предложил всем вспомнить лучшие поэтические произведения Пушкина, выйти в защитной маске на улицу, прочитать любимое стихотворение поэта и выложить видео с хештегом #артзащита в любой из социальных сетей. «Мы все уже устали от негативных новостей, пандемии и самоизоляции. Людям нужен позитив. И почему бы не создавать его самим», — отметил художник.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Друзья! Я решил запустить флешмоб #артзащита, приуроченныи? ко дню рождения Александра Пушкина – 6 июня. Мне хочется соединить в едином конгломерате искусство в любом его проявлении, поэта и… пандемию. Пушкин, несомненно, один из величаи?ших поэтов в истории России. И я не знаю ни одного человека, которыи? был бы абсолютно равнодушен к его творчеству. Даваи?те вместе выражать свои? пиетет к таланту Александра Сергеевича, или же просто вспомним его лучшие поэтические произведения, посредством современных технологи. Что для этого нужно? Выи?ти в защитнои? маске на улицу (эпидемия, как никак), прочитать любимое стихотворение Пушкина и выложить видео с хештегом #артзащита в любои? из социальных сетеи?. Мы все уже устали от негативных новостеи?, пандемии и самоизоляции. Людям нужен позитив. И почему бы не создавать его самим, читая любимеи?шие произведения одного из лучших поэтов России?» Пожалуи?, начну первым. Присоединяи?тесь! Давайте весь месяц июнь объявим «Пушкинским» и будем делиться нашими видео в масках с хештегом #артзащита #НикасСафронов #Nikas #Пушкин #деньрожденияпушкина #искусство #живопись #художник #портрет #маски #маскиотНикаса #коронавирус @artzashchita

Публикация от Nikas Safronov (@safronov_nikas)

Флешмоб поддержали поэтесса Лариса Рубальская со стихотворением «Зимнее утро» и балерина Анастасия Волочкова с посланием Пушкина Наталье Гончаровой.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Знаменитости Культура Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...