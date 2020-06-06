Художник Никас Сафронов запустил флешмоб #артзащита, приуроченный ко дню рождения поэта Александра Пушкина. В своем профиле Instagram Никас выложил видео, на котором читает стихотворение «Зимний вечер» в маске поэта.
«Мне хочется соединить в едином конгломерате искусство в любом его проявлении, поэта и… пандемию», — говорится в комментарии к видео.
Сафронов предложил всем вспомнить лучшие поэтические произведения Пушкина, выйти в защитной маске на улицу, прочитать любимое стихотворение поэта и выложить видео с хештегом #артзащита в любой из социальных сетей. «Мы все уже устали от негативных новостей, пандемии и самоизоляции. Людям нужен позитив. И почему бы не создавать его самим», — отметил художник.