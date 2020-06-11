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Первые подразделения компании — Сухоложское и Каменск-Уральское — были учреждены 31 мая 2000 года. Им удалось сместить на отечественном рынке многих иностранных производителей пропантов (используется в нефтедобывающей промышленности). В итоге компания стала лидером.

Провести онлайн-концерт в «ФОРЭС» решили из-за того, что другие форматы празднования юбилея невозможны из-за пандемии. Проведением концерта организаторы хотят еще раз выразить благодарность врачам , которые не жалея сил, спасают чужие жизни.

В компании напомнили, что супруги Максим Брызгалов и Евгения Нейман приобрели популярность после исполнения песни «Стопкоронавирус.РФ», сделанной на мотив хита UNO группы Little Big. В этот раз они исполнят песни, известные по всей России.

«Дорогие коллеги, примите глубокую благодарность за ваш труд, профессионализм и ответственность. Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья и личного счастья, возможности осуществить самые лучшие замыслы. Мы отменили празднования из-за распространения новой коронавирусной инфекции, поэтому приглашаем гостей на онлайн-концерт», — отметили в «ФОРЭС».

URA.RU выходит в прямой эфир с онлайн-концертом, посвященным Дню России. Выступление уральских музыкантов — лауреатов различных конкурсов — Максима Брызгалова и Евгении Нейман можно увидеть прямо сейчас на сайте агентства или в эфирах на наших официальных страницах в Instagram и « ВКонтакте ». Мероприятие пройдет при поддержке компании «ФОРЭС», которая в этом году отмечает 20-летие деятельности.

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