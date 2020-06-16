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Ранее сообщалось, что средняя ставка по ипотеке к концу 2020 года должна опуститься ниже 8%, к концу 2024 — до 7,9%. Российские банки уже начали снижать ставки по ипотеке на фоне смягчения ограничений, введенных для борьбы с распространением коронавируса. Так, в «Альфа-банке» ставки по ипотеке на недвижимость на вторичном рынке и рефинансирование кредита упали на 0,4 процентного пункта.

Ставки по потребкредитам, ипотеке и вкладам могут снизиться на 0,3—0,5 п. п., но вряд ли учтут полное сокращение ключевой, считает начальник аналитического управления Банка «Зенит» Владимир Евстифеев. В Российском национальном коммерческом банке уверены, что благодаря снижению ставки более доступной станет ипотека, это подтолкнет к росту просевший рынок недвижимости. Ставки по кредитам будут уменьшаться на 0,4—0,6 п. п. в ближайшие два-три месяца. Экономист «БКС Премьер» Антон Покатович предполагает, что ипотечные тарифы подешевеют до 7,3—7,7% к концу года.

Аналитики Sberbank Investment Research напомнили, что о возможности сокращения ставки на 1 п. п. говорила сама глава ЦБ Эльвира Набиуллина. Однако они отметили, что сценарий с радикальным смягчением политики не выступает базовым. К концу же года показатель может уменьшиться в значительной степени — до 4% из-за нерабочих весенних месяцев, низкого роста цен, укрепления рубля и ослабления инфляционных ожиданий.

«Семь аналитиков убеждены, что уменьшение ключевого показателя составит 0,5 процентного пункта до 5%, трое выступают за радикальное сокращение сразу на 1 п. п., столько же — за промежуточное значение в 0,75 п. п. Еще один эксперт прогнозирует шаг лишь в 0,25 п. п.», — передают «Известия» результаты консенсус-прогноза.

Ключевая ставка будет снижена до 5% на заседании совета директоров Центробанка 19 июня. Так считают аналитики крупнейших российских банков.

Ипотечные тарифы подешевеют до 7,3—7,7% к концу года Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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