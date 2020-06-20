На арене был размещен баннер с надписью «Спасибо врачам» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Москве на матче ЦСКА-«Зенит» футболисты обеих команд и болельщики поблагодарили медиков, борющихся с пандемией коронавируса. Игра проходит на «ВЭБ-Арене».

Все участники матча на 20 минуте игры встали и начали аплодировать, благодаря медиков, противостоящих болезни. «Огромное вам спасибо и низкий поклон», — проговорил диктор. Кроме того, стоит отметить — игроки «Зенита» вышли на поле в футболках с фотографиями и именами врачей, погибших при работе с коронавирусными пациентами. Такая форма у них будет до конца сезона. А футболисты ЦСКА играют с повязками на руках с надписью «Спасибо врачам». Помимо этого, на арене размещен баннер с аналогичной фразой.

Данная игра ЦСКА с «Зенитом» стала центральной в 23-м туре чемпионата России. Сегодняшний матч является первым после возобновления чемпионата, приостановленного в середине марта из-за пандемии COVID-19.

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