Стало известно, как снизились зарплаты россиян на карантине

Многие сферы были вынуждены уйти в онлайн из-за пандемии Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Работники сферы культуры, спорта, организации досуга в апреле и мае заработали на 63% меньше, чем в марте. Это связано с тем, что малый и средний бизнес сократил расходы на заработные платы. К таким выводам пришел банк «Точка» после проведенного исследования о том, как коронавирус повлиял на заработки россиян.

«Выраженное сокращение зарплат в индустрии услуг, развлечений и спорта связано с тем, что эти сферы предполагают тесный контакт между людьми», — объяснил «Известиям» основатель сервиса по найму Worki Павел Гужиков. В период пандемии на 26-40% также снизились зарплаты в сферах дополнительного образования, частной медицины и стоматологии, а также строительства.

Все они признаны самыми пострадавшими от коронавируса отраслями. Представители сфер спорта, развлечений и культуры рассказали «Известиям», что предприниматели были вынуждены отправлять своих сотрудников в вынужденный отпуск, сокращать им зарплаты или увольнять. Также бизнесу пришлось освоить цифровые форматы. Например, артисты театра звонят зрителям по телефону и разыгрывают пьесу, играют спектакли по Zoom. А работники финтес-залов проводят онлайн-тренировки.

Из-за пандемии коронавируса власти России ввели меры поддержки для населения и бизнеса. В частности, малый и средний бизнес может рассчитывать на отсрочку арендных и налоговых платежей, кроме НДС. Также такие компании смогут получить субсидии в размере МРОТ на сотрудника, при сохранении не менее 90% количества работников к 1 апреля.

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