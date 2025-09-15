CNN уличил американских военных в неумении пользоваться БПЛА

Американские солдаты не имеют навыков для использования БПЛА. То же касается и их производства. Об этом сообщили в американских СМИ.
«Большинство американских военнослужащих не имеют необходимых навыков для ведения боевых действий с использованием беспилотных систем», — указано в материале телеканала CNN. Также указано, что США очень преуспели в создании различных истребителей, танков и высокоточных ракет, что не сказать про производство дронов.
Ранее эксперты и аналитики отмечали, что США значительно уступают России и Украине в разработке и применении беспилотников, а также сталкиваются с проблемами массового производства и внедрения таких систем. По данным издания Politico, причиной отставания называют отсутствие качественных и доступных дронов, а также недостаточно развитую производственную базу в стране.
