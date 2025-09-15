CNN уличил американских военных в неумении пользоваться БПЛА

Американские солдаты не обладают навыками для управления беспилотниками, сообщили CNN
Американские солдаты не обладают навыками для управления беспилотниками, сообщили CNN

Американские солдаты не имеют навыков для использования БПЛА. То же касается и их производства. Об этом сообщили в американских СМИ.

«Большинство американских военнослужащих не имеют необходимых навыков для ведения боевых действий с использованием беспилотных систем», — указано в материале телеканала CNN. Также указано, что США очень преуспели в создании различных истребителей, танков и высокоточных ракет, что не сказать про производство дронов.

Ранее эксперты и аналитики отмечали, что США значительно уступают России и Украине в разработке и применении беспилотников, а также сталкиваются с проблемами массового производства и внедрения таких систем. По данным издания Politico, причиной отставания называют отсутствие качественных и доступных дронов, а также недостаточно развитую производственную базу в стране.

