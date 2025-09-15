Кипрский журналист Алекс Христофору подверг критике резкое заявление президента Финляндии Александра Стубба в адрес президента России Владимира Путина. Об этом он написал в соцсетях.
На своей странице в социальной сети x Христофору разместил отрывок из выступления Стубба, где тот утверждает, что Путин якобы планировал завершить специальную операцию на Украине в течение четырех дней. Журналист подверг критике данное высказывание, отмечая, что подобные оценки исходили не от президента России.
Христофору же критикует это заявление, акцентируя внимание на том, что эти оценки озвучивал вовсе не российский президент.
«Марк Милли (экс-глава объединенного комитета начштабов ВС США — прим. URA.RU) сформулировал цель, которую он (Стубб — прим. URA.RU) приписал Путину», — написал Христофору. Его пост опубликован в соцсети X.
В начале февраля 2022 года, как сообщал телеканал Fox News со ссылкой на свои источники, Марк Милли высказал мнение, что у России была реальная возможность захватить Киев в течение 72 часов. В то же время госсекретарь США Марко Рубио заявил, что, если бы Вашингтон не предоставил Украине вооружение в первый президентский срок Дональда Трампа, вооруженное противостояние на территории Украины могло бы завершиться за два-три-четыре дня, передает «Царьград».
