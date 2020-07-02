На голосовании по поправкам в Конституцию была зафиксирована высокая явка Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

На голосовании по поправкам в Конституцию удалось добиться реально высокой явки. Во многом на это повлияло проведение мобилизации, считает шеф-редактор «Новой газеты» Алексей Полухин. По его мнению, противникам поправок в Конституцию следует задуматься над проведенным голосованием и показателями явки.

Сам Полухин признался, что выступает против поправок в основной закон страны. Однако, по его словам, в высокую явку на голосовании верится уже потому, что избиркомы не станут «рисовать миллионы голосов против поправок». «Вот эти все ползущие и идущие вброд избиркомы — они ведь добавили реальной явки», — написал представитель «Новой газеты» на своей странице в Facebook. Из такого «разгрома» на голосовании Полухин призвал «сделать выводы, а не валить все на судью».

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля. На плебисцит пришли 67,97% россиян, имеющих право голоса. После обработки 100% бюллетеней выяснилось, что «за» поправки выступили 77,92% проголосовавших. В Кремле итоги голосования назвали триумфальным референдумом доверия президенту РФ Владимиру Путину. Как заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, такую высокую явку было очень трудно спрогнозировать.

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