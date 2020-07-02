ЦИК раскрыл, когда опубликуют итоги голосования по Конституции РФ

Элла Памфилова назвала голосование по Конституции состоявшимся Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ состоялось. Официальные итоги плебисцита будут подведены 3 июля. Об этом в четверг заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова.

«На текущий момент нам неизвестно о каких-либо случаях, которые могут хоть в какой-то мере повлиять на тот результат, который мы сейчас», — цитирует ТАСС главу ЦИК. До 3 июля комиссиям дадут возможность рассмотреть жалобы, если они поступят, и разобраться со всеми документами.

Вместе с тем Памфилова подчеркнула, что на сегодняшний день итоги голосования были отменены только на одном участке — в районе Раменки в Москве. На этом участке зафиксировали вброс бюллетеней для голосования, который совершил председатель участковой комиссии.

В Кремле итоги голосования назвали триумфальным референдумом доверия президенту РФ Владимиру Путину. Источники в администрации президента подчеркнули, что нарушений на голосовании почти не было. На плебисцит пришли 67,97% россиян, имеющих право голоса. После обработки 100% бюллетеней выяснилось, что «за» поправки выступили 77,92% проголосовавших.

Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ проходило с 25 июня по 1 июля, напоминает издание «Дни.ру».

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