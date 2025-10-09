Минцифры прокомментировало новость об ограничении доступа к интернету

Срочная новость
Министерство цифрового развития России прокомментировало новость об ограничении доступа к интернету. Сообщения о недоступности выхода в интернет является фейком. Об этом сообщает пресс-служба министерства.
«Информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении. Оно опубликовано в telegram-канале Минцифры.
