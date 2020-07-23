22 июля 2020

Минкомсвязь РФ хочет потратить 26 млрд на сбор жалоб россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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В России могут появиться центры по сбору и обработке жалоб россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU

Минкомсвязь России предложила выделить больше 26 млрд рублей на создание центров управления регионов (ЦУР). Система будет представлять собой сеть офисов, которые будут получать и обрабатывать жалобы россиян.

«Центры управления будут собирать и обрабатывать обращения жителей в федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные структуры», — пишет газета «Известия». При этом, как отмечается, жалобы будут поступать не только с официальных организаций. ведомство предлагает учитывать упоминания в социальных сетях и обращения в мессенджерах. Основная цель — решение злободневных проблем: от записи к врачу или школу до устранения ям на дорогах и уборки мусора.

Ведомство, как отмечает издание, предлагает направить на создание такой системы 26,4 млрд рублей. Эти деньги можно перераспределить из федерального проекта «Цифровой экономики» — «Информационная инфраструктура». Окончательное решение будет принимать правительственная комиссия по цифровому развитию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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