Минкомсвязь РФ хочет потратить 26 млрд на сбор жалоб россиян

Ведомство, как отмечает издание, предлагает направить на создание такой системы 26,4 млрд рублей. Эти деньги можно перераспределить из федерального проекта «Цифровой экономики» — «Информационная инфраструктура». Окончательное решение будет принимать правительственная комиссия по цифровому развитию.

«Центры управления будут собирать и обрабатывать обращения жителей в федеральные и региональные органы власти, органы местного самоуправления, государственные и муниципальные структуры», — пишет газета « Известия» . При этом, как отмечается, жалобы будут поступать не только с официальных организаций. ведомство предлагает учитывать упоминания в социальных сетях и обращения в мессенджерах. Основная цель — решение злободневных проблем: от записи к врачу или школу до устранения ям на дорогах и уборки мусора.

Минкомсвязь России предложила выделить больше 26 млрд рублей на создание центров управления регионов (ЦУР). Система будет представлять собой сеть офисов, которые будут получать и обрабатывать жалобы россиян.

В России могут появиться центры по сбору и обработке жалоб россиян Фото: Анна Майорова © URA.RU

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