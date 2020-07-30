Владимир Путин предупредил россиян о коварности вируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 30 июля, — 232-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 142-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных в мире увеличилось на 286 тысяч человек, превысив отметку в 17 млн. За все время пандемии вылечились 10 681 250 заразившихся (+ 229 024). Жертвами COVID-19 стали 670 382 человека (+6 732).

Страной-лидером по числу зараженных остаются США, где диагноз поставлен 4 567 658 американцам. На втором месте антирейтинга Бразилия (2 555 518), а затем следует Индия (1 584 384). Россия занимает четвертое место в этом списке — инфекцией заразились 829 320 человек (+ 5 350 за сутки).

Вакцина и лекарство от коронавируса

Первая российская вакцина против коронавируса, созданная в Национальном исследовательском центре им. Гамалеи, может поступить в оборот уже во второй половине августа. По данным «Интерфакса», вакцину зарегистрируют уже 10—12 августа, после этого в течение недели Росдравнадзор проверит новый препарат.

Гендиректор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев убежден, что РФ по запуску вакцины опередит остальные страны. При этом он подчеркнул, что российские ученые не стремятся быть первыми, а хотят защитить людей от вируса. Он также рассказал, что Россия ведет переговоры с бразильскими лабораториями о производстве вакцины против коронавируса на территории страны.

Заведующий лабораторией в центре «Вектор» Ильназ Иматдинов заявил, что у людей, переболевших коронавирусом в легкой форме, иммунитет к вирусу сохраняется только на несколько месяцев. Поэтому есть вероятность, что во вторую волну COVID-19 они заболеют снова. Медик не согласен с утверждением, что осенью у людей уже появится коллективный иммунитет к COVID-19 и вакцинация потеряет смысл.

Эффективность препарата гидроксихлорохин против коронавируса не подтверждена . Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения. Исследования специалистов показали, что гидроксихлорохин никак не помогает лечить коронавирусную инфекцию.

Коронавирус в России

За минувшие сутки в стране было диагностировано 5 395 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели 8 888 человек, погибли 150 заболевших россиян. Как отметил президент РФ Владимир Путин, ситуация с COVID-19 «может качнуться в любую сторону». Он призвал сделать все, чтобы избежать повторного карантина в стране.

Глава государства напомнил, что осенью страну ждут серьезные испытания — к угрозе коронавируса добавятся сезонные болезни. Путин считает, что снимать ограничительные меры следует осторожно, при этом, по его словам, в целом по стране ситуация с коронавирусом стабилизировалась. На этом же совещании с Путиным вице-премьер Татьяна Голикова подтвердила, что в российских школах новый учебный год начнется 1 сентября.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что кадровые перестановки в сфере здравоохранения в период пандемии являются нормальным явлением. Так он прокомментировал отставки министров здравоохранения в разных регионах страны, в том числе, в Свердловской области. «В таких ответственных сферах, как в здравоохранении на фоне угрозы пандемии ротация может быть более динамичной. Люди могут не справляться с объемом задач, так как ситуация экстраординарная», — заявил представитель Кремля.

В период карантина российским мусульманам запретили важный обычай в Курбан-байрам. В частности, верующим ЯНАО запретили ходить в мечеть для молитв. В большинстве регионов УрФО верующим также рекомендовано не посещать мечети, призвав отметить праздник дома.

В Сбербанке 30% сотрудников хотят перевести на работу в удаленном режиме с 1 сентября. В сообщении пресс-службы банка подчеркивается, что удаленка для работников будет действовать «независимо от эпидемиологической ситуации».

О готовности открыть свои границы для российских туристов в августе заявили две европейских страны — Хорватия и Мальта, сообщается в «Вестнике Ассоциации туроператоров России». В АТОР также заявили, что сейчас идут переговоры о об открытии границ с ОАЭ, Мальдивами и Южной Кореей.

Пока идут обсуждения, в Турции выросли цены для туристов из РФ. По словам Ломидзе, еще на минувшей неделе стоимость поездки в эту страну была сопоставима с прошлым годом. Она добавила, что цены будут увеличиваться, если сохранится высокий спрос и объем бронирования.

Бороться с коронавирусом можно и дома, убеждена глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, вирус может мгновенно погубить простое кипячение. Она также рассказала, что в пресной и соленой воде инфекция просто не может размножаться.

Ситуация в мире

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям Майк Райан считает, что человечество еще не скоро выработает коллективный иммунитет к коронавирусу. Он склоняется к мнению ученых, которые считают, что от 60% до 80% населения должны быть вакцинированы или иметь естественные антитела для достижения коллективного иммунитета.

Глава санитарной службы США Роберт Редфилд упрекнул власти США в том, что они опоздали с закрытием границ с Европой. Он признал, что чиновники слишком поздно распознали угрозу распространения коронавируса. К тому моменту вирус уже успел проникнуть на территорию США.

Избежать подобных ошибок стараются в Украине. Власти решили разделить страну на четыре зоны , в каждой из которых разные ограничения. Самые мягкие будут в «зеленой» зоне — масочный режим, соблюдение дистанции. В «красной» будет ограничено движение транспорта, будут установлены соответствующие посты на пересечении. Пока намерения властей остаются на словах, жители Украины продолжают заражаться коронавирусом. Так, один из украинцев заболел коронавирусом уже в третий раз.