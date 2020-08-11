ФСБ: в Башкирии предотвращен теракт

Задержанный собирался поджечь здание администрации с помощью самодельного устройства (архивное фото)
В Нефтекамске (Башкирия) задержан местный житель, готовивший теракт против органов власти. По данным ФСБ, мужчина собирался поджечь здание администрации города при помощи самодельного устройства.
«Задержанный хотел дестабилизировать работу органов государственной власти и внушения протестной активности против конституционного строя», — цитирует представителей ФСБ агентство «Башинформ». По данным ведомства, он также вел активную работу в социальных сетях.
Силовики задержали мужчину на этапе подготовки к поджогу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт».
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