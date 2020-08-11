ФСБ: в Башкирии предотвращен теракт

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Военно-патриотическая акция «Сирийский перелом». Челябинск, вооружение, трофеи, сву, сирийский перелом, взрывное устройство, бомба, фугас
Задержанный собирался поджечь здание администрации с помощью самодельного устройства (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Нефтекамске (Башкирия) задержан местный житель, готовивший теракт против органов власти. По данным ФСБ, мужчина собирался поджечь здание администрации города при помощи самодельного устройства.

«Задержанный хотел дестабилизировать работу органов государственной власти и внушения протестной активности против конституционного строя», — цитирует представителей ФСБ агентство «Башинформ». По данным ведомства, он также вел активную работу в социальных сетях.

Силовики задержали мужчину на этапе подготовки к поджогу. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «террористический акт».

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...