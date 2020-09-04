В соцсетях ответили Зюганову, назвавшему сволочами жертв фашизма

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Круглый стол КПРФ по принятию поправок к Конституции РФ. Москва, зюганов геннадий
Политик заявил, что фашисты сжигали в печах сволочей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Заявление лидера КПРФ Геннадия Зюганова, назвавшего жертв фашистского геноцида «сволочами», вызвало волну критики в социальных сетях. Политика призвали покинуть свой пост и усомнились в его психическом здоровье. URA.RU пока не удалось взять комментарий у главы компартии.

«Старость. Мелет, не думает что несет. Уходить надо вовремя, чтоб вот такую фигню не нести. Все уже старые маразматики», — пишут читатели URA.RU. Другие пользователи соцсетей солидарны с таким мнением.

Находятся и те, кто оправдывает Зюганова. По их словам, политик просто оговорился и в силу возраста ему простительно. Помимо этого, некоторые пользователи считают, что его слова вырваны из контекста.

Ранее политик, рассказывая об отваге русского народа, заявил, что фашисты сжигали в печах концлагерей русских, евреев, поляков и «всю остальную сволочь». Помимо этого лидер КПРФ подчеркнул, что Россия трижды прикрывала Европу.

Пользователи списывают оговорку политика на его возраст. В июне Зюганову исполнилось 76 лет
Зюганова изображают в окружении коммунистических лидеров
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Находятся и те, кто оправдывает слова политика

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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