В ближайшие месяцы Роскосмос совместно с одним из ведущих в стране спутниковых вещателей запустит «Первый космический» телеканал. Об этом журналистам рассказал источник в медиа.
«Руководством госкорпорации принято решение совместно с одним из ведущих российских спутниковых вещателей создать телеканал, который получил название „Первый космический“», — приводит ТАСС слова собеседника. По его словам, тематика программ будет посвящена и космосу в целом, и деятельности госкорпорации.
Сейчас участники проекта ведут завершающие переговоры, а также набирают сотрудников. Первый эфир, как отмечается, должен состояться в ближайшие месяцы. Кто именно стал партнером Роскосмоса, не сообщается. В корпорации информацию комментировать не стали.
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