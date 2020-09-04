04 сентября 2020

В России появится новый телеканал. Первый эфир — уже в ближайшие месяцы

© Служба новостей «URA.RU»
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«Первый космический» выйдет в эфир в ближайшие месяцы Фото: Анна Майорова © URA.RU

В ближайшие месяцы Роскосмос совместно с одним из ведущих в стране спутниковых вещателей запустит «Первый космический» телеканал. Об этом журналистам рассказал источник в медиа.

«Руководством госкорпорации принято решение совместно с одним из ведущих российских спутниковых вещателей создать телеканал, который получил название „Первый космический“», — приводит ТАСС слова собеседника. По его словам, тематика программ будет посвящена и космосу в целом, и деятельности госкорпорации.

Сейчас участники проекта ведут завершающие переговоры, а также набирают сотрудников. Первый эфир, как отмечается, должен состояться в ближайшие месяцы. Кто именно стал партнером Роскосмоса, не сообщается. В корпорации информацию комментировать не стали.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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