09 сентября 2020

Врач: одновременное заражение коронавирусом и гриппом может убить

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При одновременном заражении гриппом и COVID на организм обрушивается двойная нагрузка Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Заражение коронавирусом и гриппом одновременно смертельно опасно. Об этом заявил врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев.

Коронавирус является бронхолегочным заболеванием, а грипп может осложниться до пневмонии, а также нарушить работу носоглотки, бронхов и легких, предупредил врач. «Человек получает два крайне неприятных и опасных состояния, организму вдвойне сложно — каждое из них бьет по двум точкам как минимум», — заявил Зайцев «Аргументам и фактам».

Одновременное заражение COVID и гриппом может проявляться ощущениями в носоглотке, кашлем, чувством удушения и другими признаками. Соединение двух вирусов может повлечь за собой сердечно-сосудистые заболевания, а также полиорганную недостаточность. Это, по словам Зайцева, и грозит смертью.

Ранее сообщалось, что ученые работают над комбинированной вакциной, которая будет защищать от коронавируса и гриппа одновременно. Ее созданием занимаются в центре имени Гамалеи, передает RT.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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