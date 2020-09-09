Врач: одновременное заражение коронавирусом и гриппом может убить

Заражение коронавирусом и гриппом одновременно смертельно опасно. Об этом заявил врач-оториноларинголог высшей категории Владимир Зайцев.
Коронавирус является бронхолегочным заболеванием, а грипп может осложниться до пневмонии, а также нарушить работу носоглотки, бронхов и легких, предупредил врач. «Человек получает два крайне неприятных и опасных состояния, организму вдвойне сложно — каждое из них бьет по двум точкам как минимум», — заявил Зайцев «Аргументам и фактам».
Одновременное заражение COVID и гриппом может проявляться ощущениями в носоглотке, кашлем, чувством удушения и другими признаками. Соединение двух вирусов может повлечь за собой сердечно-сосудистые заболевания, а также полиорганную недостаточность. Это, по словам Зайцева, и грозит смертью.
Ранее сообщалось, что ученые работают над комбинированной вакциной, которая будет защищать от коронавируса и гриппа одновременно. Ее созданием занимаются в центре имени Гамалеи, передает RT.
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