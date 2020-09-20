20 сентября 2020

В Госдуме обсуждают закон об изъятии и сносе любого жилья

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Снос и реконструкция может коснуться любого жилья, а не только аварийного Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Местные власти смогут принимать решение о реконструкции и сносе любого жилья. Соответствующее предложение внесли в Госдуму сенаторы и депутаты.

«Местные власти смогут принимать программы сноса и реконструкции фактически любого, а не только аварийного жилья», — передает «Коммерсант». Однако для таких действий с жильем необходимо согласие собственников и арендаторов. Те, кого коснулась реновация, должны будут получить или равноценное по качеству жилье, или денежную компенсацию. Тем не менее, в рамках «комплексного развития территорий» жилье смогут изъять принудительно.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, который позволяет проводить реновацию жилья во всех регионах России. Основой проекта стал опыт реновации в Москве. В рамках этой программы 15 тысяч семей переехали в новые квартиры, передает агентство Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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