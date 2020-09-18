Госдуме предложили провести реновацию жилья во всей России

В Госдуму внесен законопроект, которым разрешается проведение реновации во всех регионах страны. Авторами инициативы стали члены Совета Федерации Николай Журавлев, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко, а также депутат Госдумы Евгений Москвичев.
«Регионы смогут утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов с учетом мнения граждан, а также с обеспечением прав собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений. Основой для законопроекта стала успешная столичная программа реновации», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.
Собственники включенного в программу жилья, как отмечается, смогут выйти из нее до утверждения проекта планировки территории. Для этого нужно, чтобы на общем собрании за выход проголосовали больше трети собственников.
Подписывайтесь на URA.RU в