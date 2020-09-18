18 сентября 2020

Госдуме предложили провести реновацию жилья во всей России

© Служба новостей «URA.RU»
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Разное. Курган, многоэтажка, окна, новострой, квартиры, многоквартирный дом
Госдуме предложили провести реновацию в регионах России Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Госдуму внесен законопроект, которым разрешается проведение реновации во всех регионах страны. Авторами инициативы стали члены Совета Федерации Николай Журавлев, Олег Мельниченко и Андрей Шевченко, а также депутат Госдумы Евгений Москвичев.

«Регионы смогут утверждать адресные программы сноса и реконструкции многоквартирных домов с учетом мнения граждан, а также с обеспечением прав собственников и нанимателей жилых и нежилых помещений. Основой для законопроекта стала успешная столичная программа реновации», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на документ.

Собственники включенного в программу жилья, как отмечается, смогут выйти из нее до утверждения проекта планировки территории. Для этого нужно, чтобы на общем собрании за выход проголосовали больше трети собственников.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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