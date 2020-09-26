Тюменец устроил смертельное ДТП на курганской трассе

В результате ДТП скончалось два человека Фото: pixabay.com

В ДТП на трассе «Иртыш» в Щучанском районе Курганской области погибло два человека. Об этом URA.RU сообщили в ГИБДД региона.

Ранее сообщалось, что на 102 километре трассы «Иртыш» легковой автомобиль Nissan Sunny столкнулся с грузовиком ГАЗ А21R32. Легковушку смяло от удара, грузовик перевернулся.

Водитель грузовика, житель Тюменской области, выехал на встречную полосу для обгона и столкнулся с легковушкой. «В результате водитель легкового автомобиля Nissan Sunny 1985 года рождения и женщина — пассажир 1989 года рождения, находящаяся сзади справа, погибли на месте ДТП до приезда бригады скорой медицинской помощи», — заявили URA.RU в Курганском ГИБДД. Еще один пассажир легковушки получил травмы, ему назначили амбулаторное лечение.

По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части пятой статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более человек). Максимальный срок наказания — семь лет тюрьмы.