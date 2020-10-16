Бывший вице-губернатор ХМАО скрыл миллионы от налоговиков

Бывший замгубернатора Югры скрыл доходы от налоговиков Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Директор компании ООО «Артех» скрывал доходы организации, чтобы не платить долги по налогам. Об этом сообщает областная прокуратура. Бизнесмен скрыл сумму в более чем 84 млн рублей, которые должны были пойти в доход областного бюджета.

«У общества, основным видом деятельности которого является добыча руд и песков драгоценных металлов, имелась большая задолженность по налогам, сборам и страховым взносам. В связи с этим налоговая инспекция вынесла решения о приостановлении операций по расчетным счетам организации и выставила инкассовые поручения на бесспорное списание поступавших на счет денежных средств», — рассказали URA.RU в прокуратуре Тюмени.

Однако платить государству директор не захотел. С кредиторами он рассчитывался в обход счетов фирмы. Таким образом, ему удалось сокрыть более 84 миллионов полученного дохода.

Согласно данным ЕГРЮЛ, директором тюменского ООО «Артех» является Миць Владимир Андреевич. Он же бывший вице-губернатор ХМАО (1999—2001 г. г.) и известный банкир (в прошлом — директор тюменского филиала «Ханты-Мансийского банка» и президент банка «Дипломат»). Теперь же его обвиняют по двум эпизодам сокрытия доходов организации. Наказание по вменяемой статье составляет до семи лет лишения свободы.