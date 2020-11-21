Минфин РФ рекомендовал бедным пройти игру «Не в деньгах счастье»

Игра Минфина нацелена на повышение финансовой грамотности населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В целях повышения финансовой грамотности населения Минфин советует играть в игру «Не в деньгах счастье». Однако она подойдет не всем россиянам.

«Министерство финансов разработало набор информационных материалов, которые должны способствовать росту уровня финансовой грамотности населения страны. Среди материалов, которые ведомство рекомендует к распространению среди жителей 60 регионов — настольная игра «Не в деньгах счастье», — пишет РБК. Данная настольная игра, однако, не подойдет жителям Подмосковья, Липецкой области или Алтайского края.

В инструкции к игре указано, что она помогает отработать «навык определения жизненных целей и способов их достижения с использованием финансовых инструментов». Ее возрастной ценз — девять лет плюс.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что из-за пандемии коронавируса десятки миллионов человек по всему миру могут оказаться за чертой бедности. При этом депутаты КПРФ внесли в Госдуму законопроект, в котором утвердится статус «вынужденно безработных» для тех, кто оказался без возможности трудиться и получать зарплату из-за того, что работодатель вынужден был свернуть деятельность из-за введенных властями ограничений: режима повышенной готовности, ЧС или коронавируса.