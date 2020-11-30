Моргенштерна подставили террористы. К делу привлечена ФСБ

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Оцепление на Площади 1905 года. Екатеринбург, спецслужбы, минирование, оцепление, бесхозный предмет
Оперативники, прибывшие на место, бомбы не нашли (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ФСБ разыскивают интернет-террориста, сообщившего о двух заминированных зданиях в Москве. Примечательно, что автор направленного силовикам анонимного сообщения подписался как «Алишер Моргенштерн Тагирович».

«Сегодня в 12.30 час., на 3-м этаже будет заложено целых 3 бомбы, а по краям здания будет расположено еще 2 бомбы», — цитирует часть сообщения Life Shot. Адреса заминированных объектов агентство скрыло. Помимо заложенных бомб лже-минер указал в сообщении о начиненных взрывчаткой дронах, которые выдвинутся к зданиям после прочтения письма.

Прибывшие на указанный в письме адрес оперативники эвакуировали находящихся в гостинице и пабе людей и обыскали зданиях. Никаких бомб найдено не было. Теперь «минера» ищут сотрудники столичных силовых ведомств.

URA.RU направило официальный запрос в ГУМВД Москвы с просьбой подтвердить данный инцидент. На момент публикации текста ответ не поступил.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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