Оперативники, прибывшие на место, бомбы не нашли (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сотрудники ФСБ разыскивают интернет-террориста, сообщившего о двух заминированных зданиях в Москве. Примечательно, что автор направленного силовикам анонимного сообщения подписался как «Алишер Моргенштерн Тагирович».

«Сегодня в 12.30 час., на 3-м этаже будет заложено целых 3 бомбы, а по краям здания будет расположено еще 2 бомбы», — цитирует часть сообщения Life Shot. Адреса заминированных объектов агентство скрыло. Помимо заложенных бомб лже-минер указал в сообщении о начиненных взрывчаткой дронах, которые выдвинутся к зданиям после прочтения письма.

Прибывшие на указанный в письме адрес оперативники эвакуировали находящихся в гостинице и пабе людей и обыскали зданиях. Никаких бомб найдено не было. Теперь «минера» ищут сотрудники столичных силовых ведомств.

URA.RU направило официальный запрос в ГУМВД Москвы с просьбой подтвердить данный инцидент. На момент публикации текста ответ не поступил.