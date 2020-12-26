Цены на нефть продолжили расти. Так, стоимость барреля марки Brent выросла на 0,25%, достигнув отметки в 51,37 доллара. Нефть марки WTI стоит 48,30 (+0,37%). По прогнозам информационно-аналитического центра «Альпари», в 2021 году цена на нефть Brent будет находиться в коридоре
На момент закрытия Мосбиржи, доллар подорожал до 74,17 рубля (+0,27), евро — до 90,56 рубля (+0,47). Согласно данным аналитиков,
Ситуация в России
Минтруд РФ, совместно с Минфином и Общероссийским Профсоюзом образования, разрабатывают новые требования к оплате труда педагогов. Глава профсоюза Татьяна Куприянова рассказала, что оклад учителя должен гарантированно составлять 70% от средней зарплаты по региону.
Производители подсолнечного масла объявили о принятии обязательств стабилизировать и
Исполнительный директор «Инвестиционно-аграрного фонда» Марина Строгая сообщила, что некоторые продукты существенно вырастут в цене. Сильнее всего подорожают алкоголь, вода и сладости.
ЦБ решил
Российские банки в ноябре
Ситуация в мире
Аналитики ожидают, что Китай станет
Стоимость биткоина дважды за день
Прогнозы и мнения экспертов
Экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин, считает, что биткоин может обрушиться и множество людей, которые в него вложились, останутся ни с чем. Его крах начнется с инфляции в США, предсказал эксперт.
По мнению руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана,
Независимый финансовый консультант Роман Романюк объяснил, как накопить миллион долларов до пенсии. По его словам, цели можно достигнуть, если начать инвестировать под 10% годовых по 154 доллара ежемесячно, начиная с 23 лет.
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