Рубль может укрепиться в 2021 году, если не будет новых санкций Запада Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цены на нефть продолжили расти. Так, стоимость барреля марки Brent выросла на 0,25%, достигнув отметки в 51,37 доллара. Нефть марки WTI стоит 48,30 (+0,37%). По прогнозам информационно-аналитического центра «Альпари», в 2021 году цена на нефть Brent будет находиться в коридоре 39-60 долларов за баррель .

На момент закрытия Мосбиржи, доллар подорожал до 74,17 рубля (+0,27), евро — до 90,56 рубля (+0,47). Согласно данным аналитиков, среднегодовой курс рубля к доллару в следующем году будет равен 71,6 рубля, а к евро — 87,5 рубля.

Ситуация в России

Минтруд РФ, совместно с Минфином и Общероссийским Профсоюзом образования, разрабатывают новые требования к оплате труда педагогов. Глава профсоюза Татьяна Куприянова рассказала, что оклад учителя должен гарантированно составлять 70% от средней зарплаты по региону.

Производители подсолнечного масла объявили о принятии обязательств стабилизировать и поддерживать цены на свою продукцию . Таким образом оптовые цены останутся на уровне 95 рублей за литр.

Исполнительный директор «Инвестиционно-аграрного фонда» Марина Строгая сообщила, что некоторые продукты существенно вырастут в цене. Сильнее всего подорожают алкоголь, вода и сладости.

ЦБ решил ограничить неопытных инвесторов . Согласно законопроекту Банка России, доступными для них инструментами станут российские акции, включенные в котировальные списки биржи ценных бумаг, и гособлигации.

Российские банки в ноябре сократили выдачу кредитных карт сразу на 8,2% по сравнению с октябрем. Одновременно впервые с июля уменьшился и средний кредитный лимит по картам — на 4,6%, до 66,2 тысячи рублей.

Ситуация в мире

Аналитики ожидают, что Китай станет крупнейшей мировой экономикой к 2028 году. Второе место будет занимать США, а третье Япония.

Стоимость биткоина дважды за день побила исторический максимум . Цена криптовалюты превысила отметку в 26 тысяч долларов.

Прогнозы и мнения экспертов

Экономист, финансовый аналитик Виталий Калугин, считает, что биткоин может обрушиться и множество людей, которые в него вложились, останутся ни с чем. Его крах начнется с инфляции в США, предсказал эксперт.

По мнению руководителя отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаила Когана, рубль ждет укрепление в случае отсутствия новых санкций. Он считает, что курс доллара в первой половине 2021 года способен вернуться к 68-70 рублям.

Независимый финансовый консультант Роман Романюк объяснил, как накопить миллион долларов до пенсии. По его словам, цели можно достигнуть, если начать инвестировать под 10% годовых по 154 доллара ежемесячно, начиная с 23 лет.