16 апреля 2021

Вассерман потребовал вернуть деньги по вкладам времен СССР

© Служба новостей «URA.RU»
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Анатолий Вассерман на встрече с читателями в
Анатолий Вассерман рассказал, сколько сейчас стоит советский рубль Фото:

Людям, которые потеряли вклады времен СССР, необходимо их компенсировать. Об этом заявил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.

«Считаю, что наша власть не просто может, но должна вернуть людям те деньги, которые они потеряли в результате либерализации цен, создания „дикого“ рынка и последовавшей в результате этого гиперинфляции», — сказал он в беседе с РЕН ТВ. По его мнению один советский рубль можно приравнять к 500 нынешним рублям.

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин продлил приостановку компенсации денежных средств на вкладах, которые жители СССР открыли до первой половины 1991 года. Деньги будут заморожены до 1 января 2024 года.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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