Вассерман потребовал вернуть деньги по вкладам времен СССР

Людям, которые потеряли вклады времен СССР, необходимо их компенсировать. Об этом заявил публицист и политический консультант Анатолий Вассерман.
«Считаю, что наша власть не просто может, но должна вернуть людям те деньги, которые они потеряли в результате либерализации цен, создания „дикого“ рынка и последовавшей в результате этого гиперинфляции», — сказал он в беседе с РЕН ТВ. По его мнению один советский рубль можно приравнять к 500 нынешним рублям.
В декабре прошлого года президент России Владимир Путин продлил приостановку компенсации денежных средств на вкладах, которые жители СССР открыли до первой половины 1991 года. Деньги будут заморожены до 1 января 2024 года.
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