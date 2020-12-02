В Совфеде РФ заморозили выплаты по советским вкладам до 2024 года

Выплаты по вкладам, помещенных в Сбербанк до 20 июня 1991 года, будут заморожены до 1 января 2024 года. Соответствующий закон одобрили в Совете Федерации.
«Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон о продлении до 1 января 2024 года приостановки компенсации в полном объеме сбережений», — передает ТАСС. Этот закон действовал до 2023 года.
В 2021 году объем средств на погашение выплат по вкладам составляет 48,14 трлн рублей. К 2023 году эта сумма увеличится еще на 4 трлн. Выплата компенсаций по вкладам приостанавливается каждый год с 2003 года. Согласно закону, принятому в 1995 году, вклады россиян, посещенные в Сбербанк РФ до 20 июня 1991 года, должны быть компенсированы.
Ранее экономист Михаил Делягин рассказал, что правительство РФ должно выделять не меньше 2,5% от общей суммы долга по вкладам. При этом он обратил внимание на то, что должно быть определено, в каком виде будут возвращаться долги вкладчикам.
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