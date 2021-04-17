WarGonzo показал видео обстрела монастыря в Донбассе

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли 16 апреля населенный пункт Веселое (недалеко от Октябрьского). Об этом в своем telegram-канале WarGonzo сообщил военный обозреватель Семен Пегов.
«ВСУ нанесли удар минами калибра 120-мм. Очевидцы отмечают, что так жарко рядом с Донецким аэропортом не было достаточно давно», — пишет telegram-канал WarGonzo.
По данным Пегова, военные обстреляли жилой сектор, кладбище и Иверский монастырь. «Киев, очевидно, выступает против деэскалации ситуации на Донбассе. Иначе объяснить — для чего ВСУ обстреливают монастырь и кладбище — не получается», — подчеркивает автор канала.
URA.RU попыталось связаться с представителями непризнанной республики. Первый замминистра информации ДНР отказался от комментариев, а начальник пресс-службы армии ДНР не ответили на звонки журналиста.
Ранее в сводках разведки Народной милиции ЛНР было отмечено, что американские военные инструкторы прибыли в Луганскую область в зону Операции Объединенных сил. Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro, по информации «Национальной службы новостей», заявил, что Донбасс и ставший российским Крым со временем ждет незавидная участь. По мнению президента, жители «не будут счастливы без Украины».
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