WarGonzo показал видео обстрела монастыря в Донбассе

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Последствия ночного обстрела Степанакерта. Нагорный Карабах, частный дом, частный сектор, последствия обстрела
ВСУ обстреляли населенный пункт Веселое (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Война на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли 16 апреля населенный пункт Веселое (недалеко от Октябрьского). Об этом в своем telegram-канале WarGonzo сообщил военный обозреватель Семен Пегов.

«ВСУ нанесли удар минами калибра 120-мм. Очевидцы отмечают, что так жарко рядом с Донецким аэропортом не было достаточно давно», — пишет telegram-канал WarGonzo.

По данным Пегова, военные обстреляли жилой сектор, кладбище и Иверский монастырь. «Киев, очевидно, выступает против деэскалации ситуации на Донбассе. Иначе объяснить — для чего ВСУ обстреливают монастырь и кладбище — не получается», — подчеркивает автор канала.

URA.RU попыталось связаться с представителями непризнанной республики. Первый замминистра информации ДНР отказался от комментариев, а начальник пресс-службы армии ДНР не ответили на звонки журналиста.

Ранее в сводках разведки Народной милиции ЛНР было отмечено, что американские военные инструкторы прибыли в Луганскую область в зону Операции Объединенных сил. Владимир Зеленский в интервью французскому изданию Le Figaro, по информации «Национальной службы новостей», заявил, что Донбасс и ставший российским Крым со временем ждет незавидная участь. По мнению президента, жители «не будут счастливы без Украины».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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