Жириновский раскрыл, за что ему благодарен Путин

Владимир Жириновский заявил, что неоднократно шел навстречу президенту России Владимиру Путину. По мнению главы ЛДПР, российский лидер может быть ему за это благодарен.
«Я думаю, что ему всегда импонировала наша патриотическая позиция. Мы всегда стояли за интересы России. Это он видел все. Когда требовалось принять какой-то закон, нужный правительству, мы шли навстречу. Где-то, может, бюджет нужно срочно принимать», — рассказал Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда».
Кроме того, Жириновский отметил, что все инициативы партии ЛДПР, могли идти на пользу самому президенту в начале его правления, так как у партии власти еще не было ясно сформулированной идеологии. По словам политика, на первом этапе особое влияние имел миллиардер Борис Березовский и люди, больше привязанные к западной демократии, чем патриоты России.
Также лидер ЛДПР добавил, что его партия никогда не проводила радикальных митингов против действующей власти. Кроме того, депутаты помогали разрешить конфликты в Абхазии, Южной Осетии, Грузии, Нагорном Карабахе и на Украине, подчеркнул Жириновский.
Ранее Жириновский рассказал об отношениях с Березовским. По его словам, олигарх просил главу ЛДПР помочь ему вернуться в Россию. Для этого он написал письмо на имя президента РФ Владимира Путина. Он отметил, что Березовский устал от эмиграции и готов был просить прощенья за все, что сделал.
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