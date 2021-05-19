В Кремле приняли решение по обязательной вакцинации от COVID

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Вакцинация ветеранов вторым компонентом вакцины
В России не собираются вводить обязательную вакцинацию от коронавируса Фото:
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Коронавирус COVID-19

Российские власти не обсуждают вопрос об обязательной вакцинации граждан от коронавируса. Об этом сообщили представители Кремля.

О том, что вакцинация от COVID-10 в России может стать обязательной заявлял заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «В Кремле заявили, что не прорабатывают вопрос по изменению законодательства, чтобы сделать прививку от коронавируса обязательной», — сообщает РИА «Новости».

Заявление бывшего президента России возмутило пользователей социальных сетей. Они припомнили слухи о чипировании и предложили политику поставить прививку публично. При этом юристы рассказали URA.RU, что государство может обязать россиян ставить прививку от коронавируса. Такое ограничение прав граждан закреплено Конституцией РФ.

Массовая вакцинация от COVID-19 началась в России в январе 2021 года. Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что для достижения коллективного иммунитета к инфекции нужно, чтобы прививку поставили около 70% жителей страны. Этого показателя можно достигнуть к сентябрю 2021 года, уточняет «Царьград».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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