23 мая 2021

Производители предупредили о скачке цен на продукты и напитки. Правительство ищет решение

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Из-за роста цен на сырье для упаковки продуктов, их стоимость может также вырасти. Фото:

К 25 мая Минэнерго РФ, Минсельхозу РФ и Минпромторгу РФ было рекомендовано выработать предложения по регулированию цен на полимерное сырье для упаковки продуктов питания, готовой еды и напитков. Об этом сказано в протоколе совещания в Минпромторге с производителями продуктов питания. С начала года пластиковая упаковка резко подорожала, это может сказаться и на стоимости продуктов.

«В 2021 году производители продуктов питания столкнулись со значительным ростом цен на полимерные упаковочные материалы. В течение года ее рост составил 70—80%», — пишут «Известия», ссылаясь на производителей напитков, молока и хлебобулочной продукции. «У компаний возникли риски: через 1,5—2 месяца им придется повысить стоимость продукции», — заявил изданию президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков.

Ранее производители уже обращались в Минэкономразвития РФ с просьбой ввести меры тарифного регулирования цен на первичные полимеры — сырье для производства пластиковой и полиэтиленовой упаковки, ПЭТ-бутылок и другой пластиковой тары. По итогам совещания в Минпромторге РФ, трем министерства рекомендовано выработать предложения по сдерживанию цен на сырье и представить их к 25 мая.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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