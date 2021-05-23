Из-за роста цен на сырье для упаковки продуктов, их стоимость может также вырасти. Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

К 25 мая Минэнерго РФ, Минсельхозу РФ и Минпромторгу РФ было рекомендовано выработать предложения по регулированию цен на полимерное сырье для упаковки продуктов питания, готовой еды и напитков. Об этом сказано в протоколе совещания в Минпромторге с производителями продуктов питания. С начала года пластиковая упаковка резко подорожала, это может сказаться и на стоимости продуктов.

«В 2021 году производители продуктов питания столкнулись со значительным ростом цен на полимерные упаковочные материалы. В течение года ее рост составил 70—80%», — пишут «Известия», ссылаясь на производителей напитков, молока и хлебобулочной продукции. «У компаний возникли риски: через 1,5—2 месяца им придется повысить стоимость продукции», — заявил изданию президент Союза производителей соков, воды и напитков Максим Новиков.

Ранее производители уже обращались в Минэкономразвития РФ с просьбой ввести меры тарифного регулирования цен на первичные полимеры — сырье для производства пластиковой и полиэтиленовой упаковки, ПЭТ-бутылок и другой пластиковой тары. По итогам совещания в Минпромторге РФ, трем министерства рекомендовано выработать предложения по сдерживанию цен на сырье и представить их к 25 мая.